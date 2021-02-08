Фитнес-клубы в России в январе показали рост продаж и посещаемости
Продажи клубных карт и посещаемость фитнес-клубов выросли в январе 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное фитнес-сообщество. Однако достигнуть докризисных показателей пока не удалось.
По данным сообщества, продажи клубных карт в среднем по стране выросли на 25,5% по сравнению с октябрем 2020 г., который стал самым провальным месяцем по показателю после возобновления работы отрасли. Тогда продажи карт упали на 39,2%, а по сравнению с январем 2020 г. продажи снизились на 13,7%.
После снятия ограничений в фитнес-клубах восстановилась посещаемость. В августе прошлого года она упала на 38,4%, в декабре — на 26,8%, в январе 2021 г. — на 20% по сравнению с показателем 2020 г. По прогнозам фитнессообщества, отрасль восстановится минимум к 2023 г., если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Первое полугодие 2021 г. будет показательным для индустрии, добавили в сообществе.
Фитнес-клубы в России запустили специальные программы для профилактики коронавируса и реаблитации после него. Также фитнес-клубы добавили клубные карты с разными сроками действия и увеличили список услуг по карте.