Фитнес-клубы в России в январе показали рост продаж и посещаемости

После снятия ограничений в фитнес-клубах восстановилась посещаемость. В августе прошлого года она упала на 38,4%, в декабре — на 26,8%, в январе 2021 г. — на 20% по сравнению с показателем 2020 г. По прогнозам фитнессообщества, отрасль восстановится минимум к 2023 г., если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Первое полугодие 2021 г. будет показательным для индустрии, добавили в сообществе.