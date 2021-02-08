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Фитнес-клубы в России в январе показали рост продаж и посещаемости

Ведомости

Продажи клубных карт и посещаемость фитнес-клубов выросли в январе 2021 г., сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное фитнес-сообщество. Однако достигнуть докризисных показателей пока не удалось.

По данным сообщества, продажи клубных карт в среднем по стране выросли на 25,5% по сравнению с октябрем 2020 г., который стал самым провальным месяцем по показателю после возобновления работы отрасли. Тогда продажи карт упали на 39,2%, а по сравнению с январем 2020 г. продажи снизились на 13,7%. 

После снятия ограничений в фитнес-клубах восстановилась посещаемость. В августе прошлого года она упала на 38,4%, в декабре — на 26,8%, в январе 2021 г. — на 20% по сравнению с показателем 2020 г. По прогнозам фитнессообщества, отрасль восстановится минимум к 2023 г., если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Первое полугодие 2021 г. будет показательным для индустрии, добавили в сообществе. 

Фитнес-клубы в России запустили специальные программы для профилактики коронавируса и реаблитации после него. Также фитнес-клубы добавили клубные карты с разными сроками действия и увеличили список услуг по карте. 

Ранее по теме: Фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей из-за ограничений во время пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных