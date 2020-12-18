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Фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей из-за ограничений во время пандемии

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Представители фитнес-индустрии по итогам 2020 г. потеряли 65 млрд руб. выручки из-за ограничений на работу в период пандемии коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Национального фитнес-сообщества (НФС, объединяет 1,7 тыс. клубов) Елену Силину.

«Фитнес-отрасль, потеряв по итогам года около 30% игроков, пятую часть сотрудников — 140 тыс. из 768 тыс. - и 65 млрд рублей выручки, адаптируется к текущей ситуации», — передала Силина через пресс-службу. Она отметила, что сейчас идет набор новых сотрудников. 

По данным фитнес-сообщества, за период самоизоляции, который продлился в разных регионах от трех до пяти месяцев, отрасль потеряла 51,38 млрд руб. Падение выручки во втором квартале года составило 41,75 млрд руб., в третьем — 9,63 млрд руб. В ноябре продажи клубных карт в среднем по стране выросли на 5,9% по сравнению с октябрем, посещаемость — на 9,3%. В фитнес-сообществе рост показателей связывают с созданием в клубах оздоровительных программ. 

В пресс-службе сообщества рассказали, что в период пандемии большинство фитнес-клубов предложило клиентам бесплатные онлайн-занятия. Это привело к появлению гибридных продуктов, которые сочетают в себе онлайн- и офлайн-занятия. Также фитнес-клубы разнообразили линейку клубных карт по срокам их действия, расширили ряд услуг, которые предоставляются в качестве подарка клиентам клубов. 

В середине октября две российские ассоциации фитнес-индустрии — НФС и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ, 1,3 тыс. клубов) — обратились в правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса. 

Ранее по теме: Фитнес-индустрия попросила правительство о помощи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных