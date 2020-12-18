Фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей из-за ограничений во время пандемии
Представители фитнес-индустрии по итогам 2020 г. потеряли 65 млрд руб. выручки из-за ограничений на работу в период пандемии коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Национального фитнес-сообщества (НФС, объединяет 1,7 тыс. клубов) Елену Силину.
«Фитнес-отрасль, потеряв по итогам года около 30% игроков, пятую часть сотрудников — 140 тыс. из 768 тыс. - и 65 млрд рублей выручки, адаптируется к текущей ситуации», — передала Силина через пресс-службу. Она отметила, что сейчас идет набор новых сотрудников.
По данным фитнес-сообщества, за период самоизоляции, который продлился в разных регионах от трех до пяти месяцев, отрасль потеряла 51,38 млрд руб. Падение выручки во втором квартале года составило 41,75 млрд руб., в третьем — 9,63 млрд руб. В ноябре продажи клубных карт в среднем по стране выросли на 5,9% по сравнению с октябрем, посещаемость — на 9,3%. В фитнес-сообществе рост показателей связывают с созданием в клубах оздоровительных программ.
В пресс-службе сообщества рассказали, что в период пандемии большинство фитнес-клубов предложило клиентам бесплатные онлайн-занятия. Это привело к появлению гибридных продуктов, которые сочетают в себе онлайн- и офлайн-занятия. Также фитнес-клубы разнообразили линейку клубных карт по срокам их действия, расширили ряд услуг, которые предоставляются в качестве подарка клиентам клубов.
В середине октября две российские ассоциации фитнес-индустрии — НФС и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ, 1,3 тыс. клубов) — обратились в правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса.