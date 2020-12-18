Фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей из-за ограничений во время пандемии

По данным фитнес-сообщества, за период самоизоляции, который продлился в разных регионах от трех до пяти месяцев, отрасль потеряла 51,38 млрд руб. Падение выручки во втором квартале года составило 41,75 млрд руб., в третьем — 9,63 млрд руб. В ноябре продажи клубных карт в среднем по стране выросли на 5,9% по сравнению с октябрем, посещаемость — на 9,3%. В фитнес-сообществе рост показателей связывают с созданием в клубах оздоровительных программ.