Названа дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Центр получил разрешение Минздрава на клинические испытания вакцины 25 сентября 2020 г. В рамках первой фазы исследований были привиты 200 добровольцев, нежелательных явлений после вакцинации не выявлено. Вторая фаза стартовала в декабре 2020 г. в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове с участием 200 добровольцев. Затем препарат будет протестирован на 3000 человек.