Названа дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса
Регистрация вакцины от коронавируса «Ковивак», разработанной научным центром им. Чумакова РАН, ожидается 20 февраля, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.
«Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.
Центр получил разрешение Минздрава на клинические испытания вакцины 25 сентября 2020 г. В рамках первой фазы исследований были привиты 200 добровольцев, нежелательных явлений после вакцинации не выявлено. Вторая фаза стартовала в декабре 2020 г. в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове с участием 200 добровольцев. Затем препарат будет протестирован на 3000 человек.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала «Спутник V», разработанная в центре им. Гамалеи, массовая вакцинация которой проводится с 18 января. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планировалось зарегистрировать 16 февраля.