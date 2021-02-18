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Названа дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

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Регистрация вакцины от коронавируса «Ковивак», разработанной научным центром им. Чумакова РАН, ожидается 20 февраля, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

«Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года», — говорится в сообщении. 

Центр получил разрешение Минздрава на клинические испытания вакцины 25 сентября 2020 г. В рамках первой фазы исследований были привиты 200 добровольцев, нежелательных явлений после вакцинации не выявлено. Вторая фаза стартовала в декабре 2020 г. в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове с участием 200 добровольцев. Затем препарат будет протестирован на 3000 человек.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала «Спутник V», разработанная в центре им. Гамалеи, массовая вакцинация которой проводится с 18 января. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Третью вакцину, разработанную в центре им. Чумакова, планировалось зарегистрировать 16 февраля.

Ранее по теме: Центр Чумакова планирует подать в ВОЗ документы по вакцине от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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