Роструд напомнил о трех коротких рабочих неделях весной
Весной россиян ждут три короткие рабочие недели, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роструда.
«Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней», — говорится в сообщении. Четырехдневными будут и первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, напомнили в ведомстве.
Ранее член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля выходной праздничный День здорового образа жизни в России, который россияне смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом.
В конце 2020 г. Роструд сообщал, что всего в 2021 г. в России будет семь сокращенных рабочих недель. Например, летом будет одна такая неделя. Выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня, так как День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу.