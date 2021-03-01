Роструд напомнил о трех коротких рабочих неделях весной

В конце 2020 г. Роструд сообщал, что всего в 2021 г. в России будет семь сокращенных рабочих недель. Например, летом будет одна такая неделя. Выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня, так как День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу.