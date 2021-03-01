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Роструд напомнил о трех коротких рабочих неделях весной

Ведомости

Весной россиян ждут три короткие рабочие недели, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роструда.

«Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней», — говорится в сообщении. Четырехдневными будут и первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, напомнили в ведомстве.

Ранее член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля выходной праздничный День здорового образа жизни в России, который россияне смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом.

В конце 2020 г. Роструд сообщал, что всего в 2021 г. в России будет семь сокращенных рабочих недель. Например, летом будет одна такая неделя. Выходной будет перенесен на понедельник, 14 июня, так как День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу.

Ранее по теме: В России предложили ввести новый праздник
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных