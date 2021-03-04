Китайский модуль приземлится на Марсе в мае-июне 2021 года
Спускаемый модуль китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-1» совершит посадку на Марсе в мае-июне этого года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь.
«»Тяньвэнь-1» совершит посадку на Марсе в мае-июне. Кроме этого, в этом году мы начнем строительство космической станции (на орбите Земли — прим. ТАСС)», — сказал Вэйминь на сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, его слова приводит Центральное телевидение КНР.
Для успешного выполнения стоящих задач после прибытия модуля к Марсу необходимо провести исследование рельефа в районе посадки и изучить метеорологические условия в коридоре полета, отметил он. Аппарат приземлится в равнине Утопия. «После анализа всех возможных рисков мы планируем совершить посадку в промежутке между маем и июнем и продолжим наши исследования», — сказал Вэйминь.
19 февраля на Марсе успешно совершил посадку исследовательский аппарат NASA Perseverance с марсоходом на борту. Ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы древней микробной жизни, их будет искать марсоход.