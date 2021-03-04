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Китайский модуль приземлится на Марсе в мае-июне 2021 года

Ведомости

Спускаемый модуль китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-1» совершит посадку на Марсе в мае-июне этого года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь.

«»Тяньвэнь-1» совершит посадку на Марсе в мае-июне. Кроме этого, в этом году мы начнем строительство космической станции (на орбите Земли — прим. ТАСС)», — сказал Вэйминь на сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, его слова приводит Центральное телевидение КНР.

Для успешного выполнения стоящих задач после прибытия модуля к Марсу необходимо провести исследование рельефа в районе посадки и изучить метеорологические условия в коридоре полета, отметил он. Аппарат приземлится в равнине Утопия. «После анализа всех возможных рисков мы планируем совершить посадку в промежутке между маем и июнем и продолжим наши исследования», — сказал Вэйминь.

19 февраля на Марсе успешно совершил посадку исследовательский аппарат NASA Perseverance с марсоходом на борту. Ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы древней микробной жизни, их будет искать марсоход.

Ранее по теме: Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных