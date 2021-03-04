Китайский модуль приземлится на Марсе в мае-июне 2021 года

Для успешного выполнения стоящих задач после прибытия модуля к Марсу необходимо провести исследование рельефа в районе посадки и изучить метеорологические условия в коридоре полета, отметил он. Аппарат приземлится в равнине Утопия. «После анализа всех возможных рисков мы планируем совершить посадку в промежутке между маем и июнем и продолжим наши исследования», — сказал Вэйминь.