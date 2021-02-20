Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами

Глава госкорпорации наложил на снимок с поверхности Марса, отправленный аппаратом Perseverance, свою собственную фотографию и озаглавил пост «Первое, что увидели американцы на Марсе». На втором коллаже он изобразил группу «марсиан» с плакатами на английском «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан». Позже Рогозин удалил эти записи со своей страницы. Один из мемов остался в телеграм-канале Рогозина.