Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал в своем Twitter на успешную посадку американского аппарата Perseverance на Марс мемами.
Глава госкорпорации наложил на снимок с поверхности Марса, отправленный аппаратом Perseverance, свою собственную фотографию и озаглавил пост «Первое, что увидели американцы на Марсе». На втором коллаже он изобразил группу «марсиан» с плакатами на английском «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан». Позже Рогозин удалил эти записи со своей страницы. Один из мемов остался в телеграм-канале Рогозина.
NASA 19 февраля сообщило, что его исследовательский аппарат Perseverance с марсоходом на борту, запущенный в июле 2020 г., успешно совершил посадку на Марсе. Посадка длилась около семи минут. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме.
В NASA рассказали, что ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы древней микробной жизни, их будет искать марсоход.