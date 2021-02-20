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Рогозин отреагировал на посадку американского аппарата на Марс мемами

Ведомости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал в своем Twitter на успешную посадку американского аппарата Perseverance на Марс мемами.

Глава госкорпорации наложил на снимок с поверхности Марса, отправленный аппаратом Perseverance, свою собственную фотографию и озаглавил пост «Первое, что увидели американцы на Марсе». На втором коллаже он изобразил группу «марсиан» с плакатами на английском «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан». Позже Рогозин удалил эти записи со своей страницы. Один из мемов остался в телеграм-канале Рогозина.

NASA 19 февраля сообщило, что его исследовательский аппарат Perseverance с марсоходом на борту, запущенный в июле 2020 г., успешно совершил посадку на Марсе. Посадка длилась около семи минут. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме.

В NASA рассказали, что ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы древней микробной жизни, их будет искать марсоход.

Ранее по теме: Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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