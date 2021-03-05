Напавший на полицейского участник незаконной акции получил три года колонии
Суд во Владимире приговорил к трем годам колонии местного жителя, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на акции 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
«Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор жителю ЗАТО город Радужный Т., 1982 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к сотруднику полиции. — прим. ред.)», — сообщает управление Генпрокуратуры по Владимирской области.
«Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил Т. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — добавили во владимирском управлении Генпрокуратуры. Из ее сообщения следует, что обвиняемый признал вину и «раскаялся в содеянном».
Как установило следствие, днем 23 января на Театральной площади Владимира мужчина принимал участие в несогласованной акции протеста, на которой полицейские обеспечивали соблюдение правопорядка. «С целью воспрепятствования их законным действиям, Т. умышленно распылил одному из полицейских в лицо газо-перцовую смесь «Шок», чем причинил вред его здоровью», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил. Защита намерена его обжаловать.
Это второй приговор по уголовному делу в отношении участника январских протестов. Первым такой приговор получил житель Костромы, который был осужден на полтора года исправительных работ за применение насилия к полицейскому на акции 23 января. Несогласованные акции протеста в поддержку Навального состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.
2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.