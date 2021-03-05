Российские спортсмены выиграли серебро в эстафете на ЧМ по лыжным гонкам
Российские спортсмены Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выиграли серебро в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе.
Первое место заняли норвежские лыжники Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Клебо с результатом 1 час 52 мин. и 39 сек. Россияне уступили им 12 сек. Третье место заняли французы (+1 мин. 12,6 сек.)
Ранее женская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x5 км на чемпионате .
В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При церемонии награждения спортсменов будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта вместо гимна России.
Российские спортсмены отстранены от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.