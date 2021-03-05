Российские спортсмены выиграли серебро в эстафете на ЧМ по лыжным гонкам

Российские спортсмены Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выиграли серебро в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе.