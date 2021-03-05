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Российские спортсмены выиграли серебро в эстафете на ЧМ по лыжным гонкам

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Российские спортсмены Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов выиграли серебро в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе.

Первое место заняли норвежские лыжники Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Клебо с результатом 1 час 52 мин. и 39 сек. Россияне уступили им 12 сек. Третье место заняли французы (+1 мин. 12,6 сек.)

Ранее женская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x5 км на чемпионате .

В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При церемонии награждения спортсменов будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта вместо гимна России. 

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

Ранее по теме: Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных