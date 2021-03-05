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В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

Ведомости

С 5 апреля в Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей, нарушающих правила парковки, сообщает Дептранс столицы.

«Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов. Изменения не касаются тех, кто паркуется по правилам», — говорится в сообщении.

Для тех водителей, чьи автомобили попали на спецстоянку, но эвакуация была оплачена вовремя, устанавливаются более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, отмечает Дептранс.

Дептранс рассчитал, что эвакуация автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. в 2021 г. обходится городу в 9 130 руб. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 руб. При этом, если оплата поступит ещё до получения машины, то будет действовать дополнительная скидка 25% — и перемещение автомобиля обойдется в 4 837 руб.

Ранее по теме: Мэрия Москвы отказалась сделать парковки бесплатными в условиях коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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