В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей
С 5 апреля в Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей, нарушающих правила парковки, сообщает Дептранс столицы.
«Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов. Изменения не касаются тех, кто паркуется по правилам», — говорится в сообщении.
Для тех водителей, чьи автомобили попали на спецстоянку, но эвакуация была оплачена вовремя, устанавливаются более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации, отмечает Дептранс.
Дептранс рассчитал, что эвакуация автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. в 2021 г. обходится городу в 9 130 руб. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 руб. При этом, если оплата поступит ещё до получения машины, то будет действовать дополнительная скидка 25% — и перемещение автомобиля обойдется в 4 837 руб.