В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

Дептранс рассчитал, что эвакуация автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. в 2021 г. обходится городу в 9 130 руб. Но для водителей, которые оплатят его в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, цена составит 6 450 руб. При этом, если оплата поступит ещё до получения машины, то будет действовать дополнительная скидка 25% — и перемещение автомобиля обойдется в 4 837 руб.