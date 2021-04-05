В Минобороны назвали даты репетиций парада Победы в Москве

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году парад Победы пройдет в обычном формате. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. В них примет участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов. Для парада в Москве планируется задействовать более 12,5 тыс. человек, более 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.