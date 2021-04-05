В Минобороны назвали даты репетиций парада Победы в Москве
Ночные репетиции парада Победы в Москве пройдут 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая, сообщил журналистам военный комендант столицы Евгений Селезенев.
«На Красную площадь мы переместимся 29 апреля – будет первая ночная тренировка, 4 мая – вторая ночная тренировка, 7 мая – генеральная репетиция», – сказал Селезенев (цитата по ТАСС). Традиционно в дни репетиций в центре Москвы и на ряде улиц будет перекрыто движение транспорта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году парад Победы пройдет в обычном формате. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. В них примет участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов. Для парада в Москве планируется задействовать более 12,5 тыс. человек, более 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня – как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны.