В Кремле рассказали о проведении парада Победы 9 мая

«Мне не известно о том, что готовятся приглашения для иностранцев. Парад будет, однозначно», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Ранее Песков сообщил, что в 2021 г. парад в Москве пройдет в традиционном формате. Всего военные парады 9 мая пройдут в 28 городах России, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.