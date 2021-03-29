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В Кремле рассказали о проведении парада Победы 9 мая

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Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, будут ли приглашены иностранные гости на парад в честь Дня победы в Великой отечественной войне.

«Мне не известно о том, что готовятся приглашения для иностранцев. Парад будет, однозначно», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Ранее Песков сообщил, что в 2021 г. парад в Москве пройдет в традиционном формате. Всего военные парады 9 мая пройдут в 28 городах России, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны.

Ранее по теме: Военные парады в честь Дня победы пройдут в 28 городах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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