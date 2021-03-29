В Кремле рассказали о проведении парада Победы 9 мая
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, будут ли приглашены иностранные гости на парад в честь Дня победы в Великой отечественной войне.
«Мне не известно о том, что готовятся приглашения для иностранцев. Парад будет, однозначно», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Ранее Песков сообщил, что в 2021 г. парад в Москве пройдет в традиционном формате. Всего военные парады 9 мая пройдут в 28 городах России, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны.