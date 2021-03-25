Военные парады в честь Дня победы пройдут в 28 городах России
Военные парады в честь Дня победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Помимо Москвы военные парады состоятся еще в 27 городах страны. В них примет участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов», — рассказал Шойгу (цитата по ТАСС).
По его словам, для парада в Москве планируется задействовать более 12,5 тыс. человек, более 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году парад Победы пройдет в обычном формате.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны.