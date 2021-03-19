Песков сообщил о проведении парада Победы в 2021 году в обычном формате

«Уже министр обороны Шойгу заявлял, что парад будет. Формат парада будет обычный. Что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал Песков, отметив, что динамика заболеваемости «вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться».