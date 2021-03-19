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Песков сообщил о проведении парада Победы в 2021 году в обычном формате

Ведомости

Парад Победы 9 мая в этом году состоится в обычном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Уже министр обороны Шойгу заявлял, что парад будет. Формат парада будет обычный. Что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал Песков, отметив, что динамика заболеваемости «вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться».

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны.

По Красной площади прошли 13 расчетов армий мира общей численностью около 14 тыс. человек. Перед трибунами проехали более 200 единиц техники — от танков Т-34 до современных оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Парад завершился пролетом над Красной площадью военно-транспортных самолетов, истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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