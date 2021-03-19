Песков сообщил о проведении парада Победы в 2021 году в обычном формате
Парад Победы 9 мая в этом году состоится в обычном формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Уже министр обороны Шойгу заявлял, что парад будет. Формат парада будет обычный. Что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал Песков, отметив, что динамика заболеваемости «вселяет оптимизм, но не дает возможности расслабляться».
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны.
По Красной площади прошли 13 расчетов армий мира общей численностью около 14 тыс. человек. Перед трибунами проехали более 200 единиц техники — от танков Т-34 до современных оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Парад завершился пролетом над Красной площадью военно-транспортных самолетов, истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.