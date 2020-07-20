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Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ведомости

Президент России Владимир Путин считает правильным решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год. Об этом он заявил во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, пишет ТАСС.

«Как бы нам не хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал президент. Он пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

«Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, в день проведения парада Победы. В 2020 г. из-за распространения коронавируса парад был перенесен на 24 июня. Президент Владимир Путин предлагал провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День Военно-морского флота, невозможность провести его в один день с парадом Победы он объяснял рисками эпидемиологической безопасности.

Ранее по теме: Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

16 июля организаторы шествия сообщили о том, что оно не состоится 26 июля, а новую дату проведения мероприятия назначат после нормализации эпидемической обстановки в российских регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных