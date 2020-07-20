Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Президент России Владимир Путин считает правильным решение организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на следующий год. Об этом он заявил во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, пишет ТАСС.
«Как бы нам не хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал президент. Он пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
«Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, в день проведения парада Победы. В 2020 г. из-за распространения коронавируса парад был перенесен на 24 июня. Президент Владимир Путин предлагал провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День Военно-морского флота, невозможность провести его в один день с парадом Победы он объяснял рисками эпидемиологической безопасности.
16 июля организаторы шествия сообщили о том, что оно не состоится 26 июля, а новую дату проведения мероприятия назначат после нормализации эпидемической обстановки в российских регионах.