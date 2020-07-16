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Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Ведомости

Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится, говорится в сообщении организаторов. Новую дату проведения мероприятия назначат после нормализации эпидемиологической обстановки в российских регионах.

Из-за COVID-19 проведение акции возможно только с соблюдением санитарных мер: с использованием масок, перчаток и сохранением социальной дистанции. Это противоречит духу мероприятия, так как оно олицетворяет всеобще объединение и проходит «плечом к плечу», убеждена сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, в день проведения парада Победы. В 2020 г. из-за распространения коронавируса парад был перенесен на 24 июня. Президент Владимир Путин предлагал провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день Военно-морского флота, невозможность провести ее в один день с парадом Победы он объяснял рисками эпидемиологической безопасности.

Ранее чиновники федеральных и региональных уровней сообщили «Ведомостям» о намерении перенести проведение акции «Бессмертный полк» на 2 сентября. Позже эту информацию подтвердил «РИА Новостям» председатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Василий Лановой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных