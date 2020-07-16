Организаторы отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля не состоится, говорится в сообщении организаторов. Новую дату проведения мероприятия назначат после нормализации эпидемиологической обстановки в российских регионах.
Из-за COVID-19 проведение акции возможно только с соблюдением санитарных мер: с использованием масок, перчаток и сохранением социальной дистанции. Это противоречит духу мероприятия, так как оно олицетворяет всеобще объединение и проходит «плечом к плечу», убеждена сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.
«Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, в день проведения парада Победы. В 2020 г. из-за распространения коронавируса парад был перенесен на 24 июня. Президент Владимир Путин предлагал провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день Военно-морского флота, невозможность провести ее в один день с парадом Победы он объяснял рисками эпидемиологической безопасности.
Ранее чиновники федеральных и региональных уровней сообщили «Ведомостям» о намерении перенести проведение акции «Бессмертный полк» на 2 сентября. Позже эту информацию подтвердил «РИА Новостям» председатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Василий Лановой.