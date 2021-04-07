Кремль не планирует приглашать на парад Победы иностранных лидеров
Администрация президента не будет приглашать лидеров зарубежных стран на парад Победы 9 мая в Москве, потому что год не юбилейный, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверно, обычный режим приглашения на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями», — сказал Песков, отвечая на вопрос, приглашают ли зарубежных лидеров на парад.
Ранее Песков сообщил, что в 2021 году парад Победы пройдет в обычном формате. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. В них примет участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов. Для парада в Москве планируется задействовать более 12,5 тыс. человек, более 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня – как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны.