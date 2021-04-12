Мединский сообщил о планах поставить памятник Александру Невскому в Москве
«Есть в планах и памятник [Александру Невскому] в Москве. По поводу места установки пока единого мнения нет, [обсуждаются] несколько вариантов», — сказал Мединский.
Он рассказал, что Российское военно-историческое общество планирует установить памятники Невскому в Тосно в Ленинградской области и на Чудском озере в Псковской области, где состоялось Ледовое побоище. В этих местах проведут масштабное благоустройство и создадут места для отдыха и историко-культурного туризма.
По данным источников РБК, Мединский и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в июне прошлого года написали письмо на имя президента Владимира Путина с предложениями к празднованию 800-летия Александра Невского. В том числе они предложили установить памятник Невскому на Лубянке.
В феврале этого года группа общественных деятелей, в том числе писатель Захар Прилепин, блогеры Дмитрий Пучков и Леся Рябцева, обратились в мэрию Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому из парка «Музеон» на Лубянку, где он был установлен в годы СССР. 25 февраля на портале «Активный гражданин» открылось голосование по памятнику на Лубянской площади в Москве. Выбор был поставлен между установкой монумента Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому. 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников. Голосование вскоре закрыли.