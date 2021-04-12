Мединский сообщил о планах поставить памятник Александру Невскому в Москве

В феврале этого года группа общественных деятелей, в том числе писатель Захар Прилепин, блогеры Дмитрий Пучков и Леся Рябцева, обратились в мэрию Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому из парка «Музеон» на Лубянку, где он был установлен в годы СССР. 25 февраля на портале «Активный гражданин» открылось голосование по памятнику на Лубянской площади в Москве. Выбор был поставлен между установкой монумента Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому. 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников. Голосование вскоре закрыли.