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Мединский сообщил о планах поставить памятник Александру Невскому в Москве

Ведомости

Планы установить в Москве памятник Александру Невскому сохранились, обсуждаются варианты площадок, сообщил РБК со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского. В 2021 г. отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.

«Есть в планах и памятник [Александру Невскому] в Москве. По поводу места установки пока единого мнения нет, [обсуждаются] несколько вариантов», — сказал Мединский.

Он рассказал, что Российское военно-историческое общество планирует установить памятники Невскому в Тосно в Ленинградской области и на Чудском озере в Псковской области, где состоялось Ледовое побоище. В этих местах проведут масштабное благоустройство и создадут места для отдыха и историко-культурного туризма.

По данным источников РБК, Мединский и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в июне прошлого года написали письмо на имя президента Владимира Путина с предложениями к празднованию 800-летия Александра Невского. В том числе они предложили установить памятник Невскому на Лубянке.

В феврале этого года группа общественных деятелей, в том числе писатель Захар Прилепин, блогеры Дмитрий Пучков и Леся Рябцева, обратились в мэрию Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому из парка «Музеон» на Лубянку, где он был установлен в годы СССР. 25 февраля на портале «Активный гражданин» открылось голосование по памятнику на Лубянской площади в Москве. Выбор был поставлен между установкой монумента Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому. 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде и не устанавливать на ней никаких памятников. Голосование вскоре закрыли.

Ранее по теме: Противостояние между сторонниками Невского и Дзержинского не дошло до логического конца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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