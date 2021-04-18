Каждый седьмой россиянин выступил за бессрочный масочный режим
Результаты исследования, проведенного аналитиками Superjob, показали, что 15% россиян поддерживают гипотетическое введение бессрочного масочного режима в общественных местах России.
Опрос проводился среди экономически активного населения России, большинство опрошенных (64%) высказались против введения такой меры, 15% — поддержали. При этом, как обращают внимание аналитики, наибольшая доля поддержавших введение бессрочного масочного режима зафиксирована среди молодежи до 24 лет (20%). Больше всего поддержавших бессрочный масочный режим оказалось в Челябинске (22%), Красноярске (21%) и Уфе (21%).
28 октября прошлого года на фоне второй волны коронавируса в России Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, однако эта мера на данный момент уже не действует.
В то же время ждать скорой отмены масочного режима в России не приходится. 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе также по дезинфекции рук и поверхностей.