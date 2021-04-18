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Каждый седьмой россиянин выступил за бессрочный масочный режим

Ведомости

Результаты исследования, проведенного аналитиками Superjob, показали, что 15% россиян поддерживают гипотетическое введение бессрочного масочного режима в общественных местах России.

Опрос проводился среди экономически активного населения России, большинство опрошенных (64%) высказались против введения такой меры, 15% — поддержали. При этом, как обращают внимание аналитики, наибольшая доля поддержавших введение бессрочного масочного режима зафиксирована среди молодежи до 24 лет (20%). Больше всего поддержавших бессрочный масочный режим оказалось в Челябинске (22%), Красноярске (21%) и Уфе (21%).

28 октября прошлого года на фоне второй волны коронавируса в России Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, однако эта мера на данный момент уже не действует.

В то же время ждать скорой отмены масочного режима в России не приходится. 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе также по дезинфекции рук и поверхностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных