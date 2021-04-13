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Песков исключил завершение «эпохи масок»

Ведомости

«Эпоха масок» в России не закончилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что во время поездки в Энгельс в честь Дня космонавтики глава государства Владимир Путин и присутствовавшие рядом с ним гости находились без данных средств индивидуальной защиты.

«Нет, это абсолютно не значит (что завершилась «эпоха масок». — прим. ред.). Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей. Все-таки они были на открытом воздухе. Это не значит, что пандемия закончилась, именно об этом говорят все специалисты и эпидемиологи», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что пандемия коронавируса продолжается и обострение ситуации наблюдается в соседних с Россией государствах. Кроме того, в российских регионах показатели заболеваемости варьируются от одного к другому. 

«Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей. Но все равно говорить, что пандемия закончилась неверно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

28 октября прошлого года на фоне второй волны коронавируса в России Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, однако эта мера на данный момент уже не действует.

В то же время ждать скорой отмены масочного режима в России не приходится. 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе также по дезинфекции рук и поверхностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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