Песков исключил завершение «эпохи масок»

«Нет, это абсолютно не значит (что завершилась «эпоха масок». — прим. ред.). Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей. Все-таки они были на открытом воздухе. Это не значит, что пандемия закончилась, именно об этом говорят все специалисты и эпидемиологи», — сказал представитель Кремля.