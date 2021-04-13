Песков исключил завершение «эпохи масок»
«Эпоха масок» в России не закончилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что во время поездки в Энгельс в честь Дня космонавтики глава государства Владимир Путин и присутствовавшие рядом с ним гости находились без данных средств индивидуальной защиты.
«Нет, это абсолютно не значит (что завершилась «эпоха масок». — прим. ред.). Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей. Все-таки они были на открытом воздухе. Это не значит, что пандемия закончилась, именно об этом говорят все специалисты и эпидемиологи», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что пандемия коронавируса продолжается и обострение ситуации наблюдается в соседних с Россией государствах. Кроме того, в российских регионах показатели заболеваемости варьируются от одного к другому.
«Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей. Но все равно говорить, что пандемия закончилась неверно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
28 октября прошлого года на фоне второй волны коронавируса в России Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Кроме того, властям регионов рекомендовали ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, однако эта мера на данный момент уже не действует.
В то же время ждать скорой отмены масочного режима в России не приходится. 18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе также по дезинфекции рук и поверхностей.