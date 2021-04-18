Экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в Евросоюз
Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес (занимал пост главы государства в 2006-2016 гг.) заявил о необходимости запретить россиянам въезд в Евросоюз.
«Возможно, нужен "тайм-аут" для любых, и я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением случаев с чрезвычайными семейными обстоятельствами. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал он в Twitter.
Ранее в феврале парламент Эстонии призвал Евросоюз усилить санкции против России, чтобы заставить ее соблюдать международные обязательства. Также депутаты потребовали от Москвы освободить задержанных в ходе мирных протестов граждан, в том числе Алексея Навального. Российское посольство в Эстонии в ответ на это заявило, что авторы инициативы «основательно погрязли в болоте русофобии».