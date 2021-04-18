Экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в Евросоюз

«Возможно, нужен "тайм-аут" для любых, и я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением случаев с чрезвычайными семейными обстоятельствами. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал он в Twitter.