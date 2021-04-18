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Экс-президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в Евросоюз

Ведомости

Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес (занимал пост главы государства в 2006-2016 гг.) заявил о необходимости запретить россиянам въезд в Евросоюз.

«Возможно, нужен "тайм-аут" для любых, и я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, за исключением случаев с чрезвычайными семейными обстоятельствами. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал он в Twitter.

Ранее в феврале парламент Эстонии призвал Евросоюз усилить санкции против России, чтобы заставить ее соблюдать международные обязательства. Также депутаты потребовали от Москвы освободить задержанных в ходе мирных протестов граждан, в том числе Алексея Навального. Российское посольство в Эстонии в ответ на это заявило, что авторы инициативы «основательно погрязли в болоте русофобии».

Ранее по теме: МИД сообщил о высылке эстонского дипломата
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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