Путин одобрил идею снять патентную защиту с вакцин против коронавируса

По его словам, это соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО), которая предусматривает снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах, к которым можно отнести и пандемию коронавируса. «Мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей. А безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира», — сказал Путин, отметив, что массовая вакцинация по всему миру это залог появления глобального популяционного иммунитета.