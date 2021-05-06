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Путин одобрил идею снять патентную защиту с вакцин против коронавируса

Ведомости

Идею снять патентную защиту с вакцин от коронавируса, в том числе, российских, стоит поддержать, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой, передает пресс-служба Кремля.

«Сейчас мы слышим, в Европе есть идея, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. Татьяна Александровна, я бы попросил вас с коллегами тоже посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход», — сказал Путин.

По его словам, это соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО), которая предусматривает снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах, к которым можно отнести и пандемию коронавируса. «Мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей. А безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира», — сказал Путин, отметив, что массовая вакцинация по всему миру это залог появления глобального популяционного иммунитета.

«Это касается всех, в том числе и нашей страны», — заключил российский лидер.

Ранее идею отказа от патентов на вакцины от коронавируса поддержала торговый представитель США Кэтрин Тай. Она объяснила, что это позволит большему количеству компаний производить такие препараты. Но Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций заявила, что такое решение усложнит борьбу с пандемией и производство вакцин. Вместо этого там предложили устранять таможенные барьеры для передвижения жизненно важных препаратов..

Ранее по теме: Путин объяснил признание вакцины Moderna лучшей поддержкой мировых площадок
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных