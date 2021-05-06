Путин объяснил признание вакцины Moderna лучшей поддержкой мировых площадок
Признание американской вакцины от коронавируса, созданной компанией Moderna, лучшей в мире экспертами Всемирного конгресса вакцин связано с поддержкой этого препарата мировыми площадками. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-президентом Татьяной Голиковой, передает пресс-служба Кремля.
«Я так понимаю, на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причём борется и ведет себя на рынке достаточно агрессивно», — сказал Путин, отметив усиление конкурентной борьбы на мировом рынке фармпрепаратов.
«Насколько я представляю себе, в том числе из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорили о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный, и, дай бог, надеюсь, что так и будет», — сказал Путин, комментируя вакцину от Moderna. Он подчеркнул, что, в свою очередь, российские вакцины уже также известны на мировом рынке своей надежностью и безопасностью
«Как сказал один из европейских специалистов, надёжные, как автомат Калашникова. Думаю, что он, безусловно, прав», — сказал Путин.
Ранее сегодня стало известно, что Всемирный конгресс вакцин — 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), признал препарат от Moderna лучшей в мире вакциной от коронавируса. Российский «Спутник V» наряду с еще семью препаратами, включая разработки AstraZeneca и Pfizer/BioNtech, вошел в шорт-лист награды. Препарат от Moderna также одержал победу в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». Принцип, по которому происходил отбор, эксперты конгресса не уточнили. Вакцина американской компании Moderna стала пятым препаратом, получившим одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях.