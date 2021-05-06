Путин объяснил признание вакцины Moderna лучшей поддержкой мировых площадок

«Насколько я представляю себе, в том числе из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорили о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный, и, дай бог, надеюсь, что так и будет», — сказал Путин, комментируя вакцину от Moderna. Он подчеркнул, что, в свою очередь, российские вакцины уже также известны на мировом рынке своей надежностью и безопасностью