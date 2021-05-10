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Аналитики предсказали мировой экономический кризис в 2025 году

Ведомости

Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 гг., прогнозируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщают «Известия» со ссылкой на доклад.

Эксперты допустили, что в развитых странах экономический спад может начаться и раньше 2025 г. При этом для России они называют три возможных внутренних сценария. В первом из них — «новая индустриализация» — предполагается реализация в мире базового прогноза экономического роста, благодаря которому в России станет возможным активное стимулирование инвестиций, технологическое обновление производств и рост производительности труда. 

Во втором сценарии для России «социальный разворот» предусматривается обеспечение экономического роста в стране за счет увеличения зарплат в бюджетной сфере, а также МРОТ и пенсий. Третий сценарий «стабилизация» станет реакцией на структурный кризис в мировой экономике и будет характеризоваться отсутствием явных действий по стимулированию роста и импортозамещением. По мнению аналитиков, последнее фактически будет единственным содержательным приоритетом России.

В частности, в базовом сценарии развития мировой экономики они прогнозируют завершение пандемии в середине 2021 г., а темпы роста мирового ВВП на уровне 4% в год. Кроме того, в нем прогнозируется к концу десятилетия увеличение цен на нефть до $82–85 за баррель.

В консервативном сценарии, который в докладе обозначен как сценарий «структурного кризиса», предполагается затягивание пандемии до середины 2022 г. При этом темпы роста ВВП в нем указываются на уровне 2–3% в год. Кроме того, обозначен переход к низким ценам на нефть в $50–55 за баррель в первой половине десятилетия с увеличением до $65 к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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