Аналитики предсказали мировой экономический кризис в 2025 году

В консервативном сценарии, который в докладе обозначен как сценарий «структурного кризиса», предполагается затягивание пандемии до середины 2022 г. При этом темпы роста ВВП в нем указываются на уровне 2–3% в год. Кроме того, обозначен переход к низким ценам на нефть в $50–55 за баррель в первой половине десятилетия с увеличением до $65 к 2030 г.