Аналитики предсказали мировой экономический кризис в 2025 году
Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 гг., прогнозируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщают «Известия» со ссылкой на доклад.
Эксперты допустили, что в развитых странах экономический спад может начаться и раньше 2025 г. При этом для России они называют три возможных внутренних сценария. В первом из них — «новая индустриализация» — предполагается реализация в мире базового прогноза экономического роста, благодаря которому в России станет возможным активное стимулирование инвестиций, технологическое обновление производств и рост производительности труда.
Во втором сценарии для России «социальный разворот» предусматривается обеспечение экономического роста в стране за счет увеличения зарплат в бюджетной сфере, а также МРОТ и пенсий. Третий сценарий «стабилизация» станет реакцией на структурный кризис в мировой экономике и будет характеризоваться отсутствием явных действий по стимулированию роста и импортозамещением. По мнению аналитиков, последнее фактически будет единственным содержательным приоритетом России.
В частности, в базовом сценарии развития мировой экономики они прогнозируют завершение пандемии в середине 2021 г., а темпы роста мирового ВВП на уровне 4% в год. Кроме того, в нем прогнозируется к концу десятилетия увеличение цен на нефть до $82–85 за баррель.
В консервативном сценарии, который в докладе обозначен как сценарий «структурного кризиса», предполагается затягивание пандемии до середины 2022 г. При этом темпы роста ВВП в нем указываются на уровне 2–3% в год. Кроме того, обозначен переход к низким ценам на нефть в $50–55 за баррель в первой половине десятилетия с увеличением до $65 к 2030 г.