СБУ назвала причину запрета для Моргенштерна въезда на Украину

В апреле на рэпера завели административное дело в России за пропаганду наркотиков. Поводом для возбуждения дела стали его клипы «Розовое вино — 2» и Family, на которые пожаловался экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Моргенштерну грозит штраф до 1 млн руб. Кроме того, в конце прошлого года суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню рэпера «Я съел деда», а позже Федеральная антимонопольная служба сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов», возбудив дело о нарушении рекламного законодательства.