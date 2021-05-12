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СБУ назвала причину запрета для Моргенштерна въезда на Украину

Ведомости

СБУ запретила въезд на Украину российскому рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерн), внеся его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Музыкант попал в список из-за пропаганды насилия, жестокости и употребления наркотиков в своих выступлениях, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на спецслужбу.

«Во время своих выступлений [Моргенштерн] пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии», — цитирует агентство текст письма СБУ с просьбой о включении рэпера в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины с запретом на въезд в страну. Издание также прилагает фото документа.

До этого, в конце апреля, Моргенштерна внесло в соответствующий список и министерство культуры Украины. Телеканалам страны запрещено транслировать произведения рэпера. До этого Моргенштерн намеревался провести гастроли на Украине в июне, однако в мае заявил об отказе от этой идеи в связи с тем, что опасается за свою безопасность.

В апреле на рэпера завели административное дело в России за пропаганду наркотиков. Поводом для возбуждения дела стали его клипы «Розовое вино — 2» и Family, на которые пожаловался экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов. Моргенштерну грозит штраф до 1 млн руб. Кроме того, в конце прошлого года суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню рэпера «Я съел деда», а позже Федеральная антимонопольная служба сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов», возбудив дело о нарушении рекламного законодательства.

Ранее по теме: ФАС уличила Альфа-банк и Моргенштерна в нарушении закона о рекламе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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