Медведев отметил важность взаимного признания вакцин для заграничных поездок
В ближайшее время необходимо договориться о правилах взаимного признания странами вакцин от коронавируса для возобновления трансграничных поездок, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.
«Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок. Эта тема тоже весьма актуальная. И обеспечить общий доступ к вакцине требуется для того, чтобы проводить скоординированный подход и отказаться от практики так называемого вакцинного национализма», – сказал Медведев.
В международном правовом измерении требуется урегулировать отношения, связанные с вакцинацией от новых инфекций. Определить, вакцинация является правом или обязанностью человека, кто может столкнуться с риском неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или, напротив, с побочными эффектами от ее проведения, может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам, отметил он.
Замглавы Совбеза назвал эти вопросы очень актуальными, зачастую вопросами жизни и смерти. Их нужно решать сообща, используя площадки Организации объединенных наций, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы и других авторитетных международных организаций. «В противном случае при сохранении пробелов в регулировании неизбежно появление противоречащей друг другу практики государств, международных и национальных судов, и это ни к чему хорошему, как правило, не ведет», – резюмировал он.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».