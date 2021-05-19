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Медведев отметил важность взаимного признания вакцин для заграничных поездок

Ведомости

В ближайшее время необходимо договориться о правилах взаимного признания странами вакцин от коронавируса для возобновления трансграничных поездок, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

«Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок. Эта тема тоже весьма актуальная. И обеспечить общий доступ к вакцине требуется для того, чтобы проводить скоординированный подход и отказаться от практики так называемого вакцинного национализма», – сказал Медведев.

В международном правовом измерении требуется урегулировать отношения, связанные с вакцинацией от новых инфекций. Определить, вакцинация является правом или обязанностью человека, кто может столкнуться с риском неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или, напротив, с побочными эффектами от ее проведения, может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам, отметил он.

Замглавы Совбеза назвал эти вопросы очень актуальными, зачастую вопросами жизни и смерти. Их нужно решать сообща, используя площадки Организации объединенных наций, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы и других авторитетных международных организаций. «В противном случае при сохранении пробелов в регулировании неизбежно появление противоречащей друг другу практики государств, международных и национальных судов, и это ни к чему хорошему, как правило, не ведет», – резюмировал он.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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