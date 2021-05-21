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Белорусская прокуратура отчиталась об уголовных делах по протестам

Ведомости

Прокуроры Белоруссии направили в суды свыше 650 уголовных дел, связанных с протестами, в стране уже осуждены 682 человека, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

«На сегодня прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 лиц по фактам их участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением законных требований представителей власти, насилия и угрозы его применения к правоохранителям, их публичного оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой. 682 лица уже осуждены», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры ведут ежедневный мониторинг интернета для обнаружения признаков правонарушений, деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес высших должностных лиц страны, правоохранителей и представителей иных госорганов, подчеркнули в ведомстве.

Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года, в ходе которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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