Белорусская прокуратура отчиталась об уголовных делах по протестам

«На сегодня прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 лиц по фактам их участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением законных требований представителей власти, насилия и угрозы его применения к правоохранителям, их публичного оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой. 682 лица уже осуждены», — сообщили в ведомстве.