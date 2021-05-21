Белорусская прокуратура отчиталась об уголовных делах по протестам
Прокуроры Белоруссии направили в суды свыше 650 уголовных дел, связанных с протестами, в стране уже осуждены 682 человека, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
«На сегодня прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 лиц по фактам их участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением законных требований представителей власти, насилия и угрозы его применения к правоохранителям, их публичного оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой. 682 лица уже осуждены», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры ведут ежедневный мониторинг интернета для обнаружения признаков правонарушений, деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес высших должностных лиц страны, правоохранителей и представителей иных госорганов, подчеркнули в ведомстве.
Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года, в ходе которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.