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Голикова назвала число стран-импортеров вакцины «Спутник V»

Ведомости

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» осуществляются в 35 стран, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой передает «РИА Новости».

«Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах», — сказала Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.

По ее словам, успех российского препарата заключается в его высокой эффективности, безопасности, а также легкости транспортировки и хранения.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее по теме: В Египте объявили о соглашении на поставку вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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