Голикова назвала число стран-импортеров вакцины «Спутник V»
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» осуществляются в 35 стран, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой передает «РИА Новости».
«Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах», — сказала Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению.
По ее словам, успех российского препарата заключается в его высокой эффективности, безопасности, а также легкости транспортировки и хранения.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.