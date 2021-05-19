В Египте объявили о соглашении на поставку вакцины «Спутник V»
Правительство Египта объявило о соглашении на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает «РИА Новости».
«С компанией-поставщиком была достигнута договоренность о поставке доз российской вакцины "Спутник V". Поставки будут осуществляться последовательно до конца года. Также соглашение о поставках вакцины достигнуто с компанией Johnson & Johnson», — говорится в сообщении правительства страны.
В апреле текущего года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о договоренности с фармацевтической компанией из Египта Minapharm, которая предполагает производство в стране свыше 40 млн доз российского препарата в год, его запуск запланирован на третий квартал года.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира, в том числе в двух государствах ЕС — Венгрии и Словакии. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.