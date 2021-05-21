Голикова призвала отказаться от санкций для борьбы с коронавирусом

Голикова отметила, что Россия собирается и дальше наращивать потенциал глобального здравоохранения в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Она подчеркнула готовность страны поделиться собственным опытом борьбы с пандемией и напомнила, что поставки первой зарегистрированной в мире отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» осуществляются на данный момент в 35 стран мира.