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Голикова призвала отказаться от санкций для борьбы с коронавирусом

Ведомости

Для того, чтобы вакцинировать население Земли от коронавируса и побороть пандемию, страны должны отказаться от санкций и торговых войн, заявила в ходе Глобального саммита по здравоохранению (World Health Summit) вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также указала на то, что в текущей ситуации важность обеспечения доступа к различным медицинским препаратам, средствам диагностики и услугам здравоохранения возросла.

«Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин», — сказала она.

Голикова отметила, что Россия собирается и дальше наращивать потенциал глобального здравоохранения в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Она подчеркнула готовность страны поделиться собственным опытом борьбы с пандемией и напомнила, что поставки первой зарегистрированной в мире отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» осуществляются на данный момент в 35 стран мира.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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