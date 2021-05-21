Голикова призвала отказаться от санкций для борьбы с коронавирусом
Для того, чтобы вакцинировать население Земли от коронавируса и побороть пандемию, страны должны отказаться от санкций и торговых войн, заявила в ходе Глобального саммита по здравоохранению (World Health Summit) вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она также указала на то, что в текущей ситуации важность обеспечения доступа к различным медицинским препаратам, средствам диагностики и услугам здравоохранения возросла.
«Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин», — сказала она.
Голикова отметила, что Россия собирается и дальше наращивать потенциал глобального здравоохранения в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Она подчеркнула готовность страны поделиться собственным опытом борьбы с пандемией и напомнила, что поставки первой зарегистрированной в мире отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» осуществляются на данный момент в 35 стран мира.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».