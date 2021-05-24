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Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге

Ведомости

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею в Риге из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщила Федерация хоккея России (ФХР) на своей странице в Facebook.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы выступить за сборную России в ЧМ. ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также дал согласие на участие в чемпионате. Штаб сборной ожидает игрока в расположении национальной команды, рассказали в ФХР.

Чемпионат мира в Риге начался 21 мая. Сборная России после двух матчей лидирует в группе А с шестью очками. В стартовой встрече россияне обыграли Чехию (4:3), во втором матче – Великобританию (7:1). Сегодня, 24 мая, подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Словакии, игра начнется в 16:15 по московскому времени.

В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом – до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России. Хоккеисты сборной России выступают на чемпионате мира под гимном Международной федерации хоккея.

Ранее по теме: Российские хоккеисты выступят на ЧМ под гимном IIHF

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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