Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге

Чемпионат мира в Риге начался 21 мая. Сборная России после двух матчей лидирует в группе А с шестью очками. В стартовой встрече россияне обыграли Чехию (4:3), во втором матче – Великобританию (7:1). Сегодня, 24 мая, подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Словакии, игра начнется в 16:15 по московскому времени.