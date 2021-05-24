Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира в Риге
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею в Риге из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщила Федерация хоккея России (ФХР) на своей странице в Facebook.
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы выступить за сборную России в ЧМ. ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко также дал согласие на участие в чемпионате. Штаб сборной ожидает игрока в расположении национальной команды, рассказали в ФХР.
Чемпионат мира в Риге начался 21 мая. Сборная России после двух матчей лидирует в группе А с шестью очками. В стартовой встрече россияне обыграли Чехию (4:3), во втором матче – Великобританию (7:1). Сегодня, 24 мая, подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Словакии, игра начнется в 16:15 по московскому времени.
В декабре 2020 г. спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом – до 16 декабря 2022 г. Также в ходе их выступлений не может звучать гимн России. Хоккеисты сборной России выступают на чемпионате мира под гимном Международной федерации хоккея.