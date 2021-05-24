Россияне в период пандемии стали чаще планировать семейный бюджет
75% россиян ведут учет своих доходов и расходов, говорится в результатах опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь». В марте 2020 г. доля ведущих семейный бюджет составляла 56%. В опросе приняли участие 1500 человек из всех регионов России.
Аналитики отметили, что россияне стали проявлять большую осознанность в отношении финансов в том числе под влиянием пандемии коронавируса. 21% из числа опрошенных, которые ведут семейный бюджет, начали это делать с 2020 г., 7% — с 2021 г. 72% опрошенных учитывают свои доходы и расходы в течение многих лет.
Ранее Россельхозбанк сообщил, что самым популярным среди россиян способом накопить деньги является срочный депозит, накопительный и текущий счета. 40% респондентов предпочитают копить деньги в наличных.