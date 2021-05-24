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Россияне в период пандемии стали чаще планировать семейный бюджет

Ведомости

75% россиян ведут учет своих доходов и расходов, говорится в результатах опроса страховой компании «Росгосстрах жизнь». В марте 2020 г. доля ведущих семейный бюджет составляла 56%. В опросе приняли участие 1500 человек из всех регионов России.

Аналитики отметили, что россияне стали проявлять большую осознанность в отношении финансов в том числе под влиянием пандемии коронавируса. 21% из числа опрошенных, которые ведут семейный бюджет, начали это делать с 2020 г., 7% — с 2021 г. 72% опрошенных учитывают свои доходы и расходы в течение многих лет.

Ранее Россельхозбанк сообщил, что самым популярным среди россиян способом накопить деньги является срочный депозит, накопительный и текущий счета. 40% респондентов предпочитают копить деньги в наличных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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