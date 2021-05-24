Россияне в период пандемии стали чаще планировать семейный бюджет

Аналитики отметили, что россияне стали проявлять большую осознанность в отношении финансов в том числе под влиянием пандемии коронавируса. 21% из числа опрошенных, которые ведут семейный бюджет, начали это делать с 2020 г., 7% — с 2021 г. 72% опрошенных учитывают свои доходы и расходы в течение многих лет.