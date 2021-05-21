Аналитики назвали самые популярные способы сбережений россиян

Почти каждый второй (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке, говорится в сообщении пресс-службы банка. Около половины – 40% – опрошенных назвали наличные в российских рублях, каждый десятый предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги.