Аналитики назвали самые популярные способы сбережений россиян
Срочные вклады и текущие счета являются самыми популярными сберегательными инструментами россиян, следует из результатов опроса Россельхозбанка, в котором участвовали 5000 человек.
Почти каждый второй (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке, говорится в сообщении пресс-службы банка. Около половины – 40% – опрошенных назвали наличные в российских рублях, каждый десятый предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги.
При этом самыми безопасными способами сбережений россияне считают вклады и текущие и накопительные счета (37%), недвижимость (27%) и наличные средства в рублях (23%), наименее рискованными – вложения в недвижимость (61%), иностранную валюту (15%) и ценные бумаги (13%).
О наличии сбережений рассказали 63% опрошенных, при этом каждый четвертый откладывает до 10% дохода, каждый пятый – от 10% до 50% и 5% – более 50% дохода.
Ранее россияне назвали размер накоплений для комфортной жизни. Так, жителям Москвы нужно иметь на счету 1,85 млн руб., жителям Владивостока – 1,75 млн, жителям Санкт-Петербурга – 1,67 млн. В первую пятерку также вошли Красноярск – 1,52 млн и Новосибирск – 1,5 млн руб.