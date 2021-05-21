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Аналитики назвали самые популярные способы сбережений россиян

Ведомости

Срочные вклады и текущие счета являются самыми популярными сберегательными инструментами россиян, следует из результатов опроса Россельхозбанка, в котором участвовали 5000 человек.

Почти каждый второй (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке, говорится в сообщении пресс-службы банка. Около половины – 40% – опрошенных назвали наличные в российских рублях, каждый десятый предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги.

При этом самыми безопасными способами сбережений россияне считают вклады и текущие и накопительные счета (37%), недвижимость (27%) и наличные средства в рублях (23%), наименее рискованными – вложения в недвижимость (61%), иностранную валюту (15%) и ценные бумаги (13%).

О наличии сбережений рассказали 63% опрошенных, при этом каждый четвертый откладывает до 10% дохода, каждый пятый – от 10% до 50% и 5% – более 50% дохода.

Ранее россияне назвали размер накоплений для комфортной жизни. Так, жителям Москвы нужно иметь на счету 1,85 млн руб., жителям Владивостока – 1,75 млн, жителям Санкт-Петербурга – 1,67 млн. В первую пятерку также вошли Красноярск – 1,52 млн и Новосибирск – 1,5 млн руб.

Ранее по теме: Все больше россиян откладывают деньги на черный день

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных