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В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

Ведомости

В ряде регионов России началась вакцинация домашних животных от коронавируса на базе ветеринарных клиник, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. 

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — рассказала Мелано. Цена препарата от разработчика составляет 500 руб. за две дозы.

Вакцинация проводится как частными, так и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя – Федерального центра охраны здоровья животных, подчеркнули в ведомстве. 

«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», — добавила Мелано. 

Согласно рекомендациям экспертов, собак и кошек необходимо прививать с шестимесячного возраста, а взрослых питомцев иммунизировать не реже одного раза в год.

Ранее ведомство сообщило о регистрации первой в мире вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и протестирован на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и прочих животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных