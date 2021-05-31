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Эксперты предупредили о мошенничестве при «приеме на работу»

Ведомости

Мошенники якобы при приеме на работу могут вывести средства с личных счетов соискателей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на компанию Bi.Zone.

«Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов жертв», — говорится в сообщении. В таких случаях преступники размещают объявление о вакансии, вступают в переписку с соискателями и просят тех открыть новый счет в банке и подключить дистанционное обслуживание или сообщить свои учетные данные якобы для перевода заработной платы. На имя жертвы могут взять кредит. 

Сложности такой схемы заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия мошенника до тех пор, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность ее реализации может занимать несколько дней, отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин. По его словам, особенно привлекательным целями для злоумышленников могут стать студенты, которые активно ищут подработку летом. 

Ранее эксперты ВТБ сообщили, что самое большое количество звонков мошенников в январе — апреле текущего года фиксировалось по вторникам с 11:00 до 14:00. В прошлом году самым популярным у злоумышленников днем была среда. Теперь же она опустилась на вторую позицию по частоте нежелательных звонков. Следующими в «антирейтинге» стоят понедельник и четверг. Наименьшую активность среди будних дней мошенники проявляют в пятницу. 

Ранее по теме: Аналитики назвали самое популярное время звонков банковских мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных