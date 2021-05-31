Эксперты предупредили о мошенничестве при «приеме на работу»
Мошенники якобы при приеме на работу могут вывести средства с личных счетов соискателей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на компанию Bi.Zone.
«Мошенники придумали новую схему обмана: они предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем выводят средства с личных счетов жертв», — говорится в сообщении. В таких случаях преступники размещают объявление о вакансии, вступают в переписку с соискателями и просят тех открыть новый счет в банке и подключить дистанционное обслуживание или сообщить свои учетные данные якобы для перевода заработной платы. На имя жертвы могут взять кредит.
Сложности такой схемы заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия мошенника до тех пор, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность ее реализации может занимать несколько дней, отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин. По его словам, особенно привлекательным целями для злоумышленников могут стать студенты, которые активно ищут подработку летом.
Ранее эксперты ВТБ сообщили, что самое большое количество звонков мошенников в январе — апреле текущего года фиксировалось по вторникам с 11:00 до 14:00. В прошлом году самым популярным у злоумышленников днем была среда. Теперь же она опустилась на вторую позицию по частоте нежелательных звонков. Следующими в «антирейтинге» стоят понедельник и четверг. Наименьшую активность среди будних дней мошенники проявляют в пятницу.