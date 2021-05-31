Эксперты предупредили о мошенничестве при «приеме на работу»

Сложности такой схемы заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия мошенника до тех пор, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность ее реализации может занимать несколько дней, отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин. По его словам, особенно привлекательным целями для злоумышленников могут стать студенты, которые активно ищут подработку летом.