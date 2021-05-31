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Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в «Шереметьево»

Ведомости

Самолет А-321 рейсом Сочи-Москва совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» из-за запаха горелой проводки в салоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«При снижении на борту самолета, следовавшего из Сочи, возник запах горелой проводки. Командир сообщил о случившемся наземным службам, которые встречали борт», — подтвердил собеседник агентства. Он не назвал авиакомпанию, к которой принадлежит самолет. По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.

«Экстренная посадка прошла штатно. Пострадавших нет», — добавил собеседник агентства.

В ноябре прошлого года аварийную посадку совершил транспортный самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» в Новосибирске. Он выкатился за взлетно-посадочную полосу городского аэропорта. В результате инцидента были повреждены двигатель и фюзеляж воздушного судна, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных