Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в «Шереметьево»

«При снижении на борту самолета, следовавшего из Сочи, возник запах горелой проводки. Командир сообщил о случившемся наземным службам, которые встречали борт», — подтвердил собеседник агентства. Он не назвал авиакомпанию, к которой принадлежит самолет. По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.