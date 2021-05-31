Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в «Шереметьево»
Самолет А-321 рейсом Сочи-Москва совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» из-за запаха горелой проводки в салоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«При снижении на борту самолета, следовавшего из Сочи, возник запах горелой проводки. Командир сообщил о случившемся наземным службам, которые встречали борт», — подтвердил собеседник агентства. Он не назвал авиакомпанию, к которой принадлежит самолет. По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
«Экстренная посадка прошла штатно. Пострадавших нет», — добавил собеседник агентства.
В ноябре прошлого года аварийную посадку совершил транспортный самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» в Новосибирске. Он выкатился за взлетно-посадочную полосу городского аэропорта. В результате инцидента были повреждены двигатель и фюзеляж воздушного судна, никто не пострадал.