В Курской области пенсионеры получат по 3000 рублей за прививку от COVID-19
Жители Курской области в возрасте 65 лет и старше получат по 3000 руб. за вакцинацию от коронавируса, говорится на сайте администрации региона.
«Средства в размере 3 тыс. рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 г. и будут привиты до 30 ноября 2021 г.; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже», — говорится в сообщении.
Выплата будет перечислена на счет, на который начисляется пенсия, добавили в администрации. По данным властей, в регионе проживает более 197 тыс. человек старше 65 лет.
Первой о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых граждан объявили власти Москвы. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции. Власти Магаданской области в конце апреля сообщили, что будут выплачивать по 1000 руб. людям старше 60 лет и людям из групп риска за прививку от коронавируса. В Екатеринбурге за вакцинацию местным жителям обещали бесплатные билеты в кино.