Минздрав уточнил данные о повторной вакцинации привитых «Спутником V»

«Обе вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт» – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», – говорится в сообщении. В министерстве отметили, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%. Ранее сегодня заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что привитым против коронавируса вакциной «Спутник V», возможно, потребуется повторная вакцинация другим препаратом, однако исследования по этому вопросу еще идут.