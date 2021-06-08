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Минздрав уточнил данные о повторной вакцинации привитых «Спутником V»

Ведомости

Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут применяться для повторной вакцинации граждан, ранее привитых ими, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Обе вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт» – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», – говорится в сообщении. В министерстве отметили, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%. Ранее сегодня заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что привитым против коронавируса вакциной «Спутник V», возможно, потребуется повторная вакцинация другим препаратом, однако исследования по этому вопросу еще идут.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что повторная вакцинация «Спутником V» может быть эффективнее первичной, а заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что повторная вакцинация от коронавируса «Спутником V», вероятно, будет невозможна, так как компоненты вакцины будут разрушаться выработанными ранее антителами.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных