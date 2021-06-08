Минздрав уточнил данные о повторной вакцинации привитых «Спутником V»
Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут применяться для повторной вакцинации граждан, ранее привитых ими, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Обе вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт» – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими», – говорится в сообщении. В министерстве отметили, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%. Ранее сегодня заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев заявил, что привитым против коронавируса вакциной «Спутник V», возможно, потребуется повторная вакцинация другим препаратом, однако исследования по этому вопросу еще идут.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что повторная вакцинация «Спутником V» может быть эффективнее первичной, а заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что повторная вакцинация от коронавируса «Спутником V», вероятно, будет невозможна, так как компоненты вакцины будут разрушаться выработанными ранее антителами.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».