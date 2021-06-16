Газпромбанк присвоил ESG-рейтинги мультфильмам
В современных мультфильмах все чаще поднимаются темы устойчивого развития (ESG), говорится в докладе Газпромбанка «ESG-факторы в известных сказках и мультфильмах» (есть распоряжении «Ведомостей»). Аналитики банка присвоили мультфильмам ESG-рейтинги.
Высший рейтинг ESG-A говорит о том, что мультфильм отражает наиболее актуальные вопросы устойчивого развития, а также сюжетная линия подразумевает явное решения для достижения целей устойчивого развития. Низший рейтинг ESG-D означает, что вопросы устойчивого развития слабо выражены и не могут быть явно идентифицированы в мультфильме. В рейтинге представлены мультфильмы с показателем ESG-C и выше.
Рейтинг ESG-A был присвоен мультфильмам «Король Лев», Wall-e, «Моана», «Зверополис» и «Лоракс». ESG-B был присвоен мультфильмам «Мадагаскар», «Мулан», «В поисках Немо» и «В поисках Дори». Рейтинг ESG-C получили экранизации сказок «Золушка» и «Гадкий утенок».
Присваивая рейтинги мультфильмам, аналитики банка руководствовались целью донести проблематику ESG до максимально широкой аудитории, прокомментировала вице-президент — начальник департамента консультирования по кредитным рейтингам и устойчивому развитию Газпромбанка Юлия Трофимова. «Мы пошли по пути не через анализ устойчивости отраслей экономики, а через личный человеческий опыт. Да и в целом тема устойчивого развития имеет богатый социокультурный контекст, поскольку вопросы, которые поднимает ESG-тренд, важны для каждого человека: это и принципы равенства, и вопросы экологии, и другие, не менее важные факторы — именно поэтому они находят отражение, в том числе, например, в мультфильмах», — сказала она.