Газпромбанк присвоил ESG-рейтинги мультфильмам

Присваивая рейтинги мультфильмам, аналитики банка руководствовались целью донести проблематику ESG до максимально широкой аудитории, прокомментировала вице-президент — начальник департамента консультирования по кредитным рейтингам и устойчивому развитию Газпромбанка Юлия Трофимова. «Мы пошли по пути не через анализ устойчивости отраслей экономики, а через личный человеческий опыт. Да и в целом тема устойчивого развития имеет богатый социокультурный контекст, поскольку вопросы, которые поднимает ESG-тренд, важны для каждого человека: это и принципы равенства, и вопросы экологии, и другие, не менее важные факторы — именно поэтому они находят отражение, в том числе, например, в мультфильмах», — сказала она.