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Газпромбанк присвоил ESG-рейтинги мультфильмам

Ведомости

В современных мультфильмах все чаще поднимаются темы устойчивого развития (ESG), говорится в докладе Газпромбанка «ESG-факторы в известных сказках и мультфильмах» (есть распоряжении «Ведомостей»). Аналитики банка присвоили мультфильмам ESG-рейтинги.

Высший рейтинг ESG-A говорит о том, что мультфильм отражает наиболее актуальные вопросы устойчивого развития, а также сюжетная линия подразумевает явное решения для достижения целей устойчивого развития. Низший рейтинг ESG-D означает, что вопросы устойчивого развития слабо выражены и не могут быть явно идентифицированы в мультфильме. В рейтинге представлены мультфильмы с показателем ESG-C и выше.

Рейтинг ESG-A был присвоен мультфильмам «Король Лев», Wall-e, «Моана», «Зверополис» и «Лоракс». ESG-B был присвоен мультфильмам «Мадагаскар», «Мулан», «В поисках Немо» и «В поисках Дори».  Рейтинг ESG-C получили экранизации сказок «Золушка» и «Гадкий утенок».

Присваивая рейтинги мультфильмам, аналитики банка руководствовались целью донести проблематику ESG до максимально широкой аудитории, прокомментировала вице-президент — начальник департамента консультирования по кредитным рейтингам и устойчивому развитию Газпромбанка Юлия Трофимова. «Мы пошли по пути не через анализ устойчивости отраслей экономики, а через личный человеческий опыт. Да и в целом тема устойчивого развития имеет богатый социокультурный контекст, поскольку вопросы, которые поднимает ESG-тренд, важны для каждого человека: это и принципы равенства, и вопросы экологии, и другие, не менее важные факторы — именно поэтому они находят отражение, в том числе, например, в мультфильмах», — сказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных