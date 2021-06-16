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В ЛНР нашли доказательства причастности Протасевича к убийствам в Донбассе

Ведомости

Генеральная прокуратура непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о наличии «достаточных неопровержимых доказательств» причастности бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к убийствам мирных жителей в Донбассе. Заявление генпрокурора ЛНР Сергея Горенко опубликовано на сайте ведомства.

«Республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов», зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что собранная во взаимодействии с белорусскими коллегами доказательная база станет основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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