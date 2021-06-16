В ЛНР нашли доказательства причастности Протасевича к убийствам в Донбассе
Генеральная прокуратура непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) заявила о наличии «достаточных неопровержимых доказательств» причастности бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к убийствам мирных жителей в Донбассе. Заявление генпрокурора ЛНР Сергея Горенко опубликовано на сайте ведомства.
«Республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов», зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре отметили, что собранная во взаимодействии с белорусскими коллегами доказательная база станет основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.