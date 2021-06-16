Глава Краснодарского края пообещал не закрывать Сочи и другие курорты
Закрывать курорты Краснодарского края в связи с распространением коронавируса не планируется, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
«Сейчас мы не собираемся закрывать курорты – ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений», – сказал Кондратьев.
Глава региона напомнил, что на Кубани действует режим повышенной готовности, согласно которому кинотеатры, театры, концертные залы, стадионы и спортивные объекты заполняются не более чем на 50% с соблюдением всех санитарных норм, кафе и рестораны работают до полуночи, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции и ношения масок.
Ранее глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская предложила ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса – запретить кафе, барам и ресторанам работать ночью, разрешить заполняемость кинотеатров не более чем на 50%, приостановить проведение массовых мероприятий. По ее словам, с марта ситуация с распространением коронавируса в Крыму ухудшается каждую неделю.
По данным оперативного штаба на 16 июня, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 100 новых случаев коронавируса, 58 человек выздоровели, 11 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 50 тыс. случаев заражения и свыше 3 тыс. летальных исходов.