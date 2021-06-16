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Глава Краснодарского края пообещал не закрывать Сочи и другие курорты

Ведомости

Закрывать курорты Краснодарского края в связи с распространением коронавируса не планируется, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

«Сейчас мы не собираемся закрывать курорты – ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений», – сказал Кондратьев.

Глава региона напомнил, что на Кубани действует режим повышенной готовности, согласно которому кинотеатры, театры, концертные залы, стадионы и спортивные объекты заполняются не более чем на 50% с соблюдением всех санитарных норм, кафе и рестораны работают до полуночи, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции и ношения масок.

Ранее глава управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе Наталья Пеньковская предложила ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса – запретить кафе, барам и ресторанам работать ночью, разрешить заполняемость кинотеатров не более чем на 50%, приостановить проведение массовых мероприятий. По ее словам, с марта ситуация с распространением коронавируса в Крыму ухудшается каждую неделю. 

По данным оперативного штаба на 16 июня, в Краснодарском крае за последние сутки выявили 100 новых случаев коронавируса, 58 человек выздоровели, 11 – умерли. Всего в регионе зарегистрировано более 50 тыс. случаев заражения и свыше 3 тыс. летальных исходов. 

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре предложили ужесточить меры против коронавируса в Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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