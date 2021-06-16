Глава Краснодарского края пообещал не закрывать Сочи и другие курорты

«Сейчас мы не собираемся закрывать курорты – ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений», – сказал Кондратьев.