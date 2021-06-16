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Сборная России победила в матче с Финляндией

Ведомости

Российская сборная одержала победу в матче против команды Финляндии со счетом 1:0 в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу. Трансляцию встречи вел телеканал «Первый».

Победный гол забил игрок московского «Локомотива» Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время.

Матч состоялся на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. После двух туров российская команда имеет в своем активе три балла. Такое же количество очков и у конкурентов сборной по группе — команд Финляндии и Бельгии. У последней — матч в запасе против Дании, которая после проигрыша финнам в первом туре имеет ноль очков.

Предыдущую встречу в рамках группы «Б» с командой Бельгии сборная Россия проиграла со счетом 3:0. Заключительный для России матч групповой стадии Евро-2020 состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Российская сборная встретится с Данией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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