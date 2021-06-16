Сборная России победила в матче с Финляндией
Российская сборная одержала победу в матче против команды Финляндии со счетом 1:0 в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу. Трансляцию встречи вел телеканал «Первый».
Победный гол забил игрок московского «Локомотива» Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время.
Матч состоялся на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. После двух туров российская команда имеет в своем активе три балла. Такое же количество очков и у конкурентов сборной по группе — команд Финляндии и Бельгии. У последней — матч в запасе против Дании, которая после проигрыша финнам в первом туре имеет ноль очков.
Предыдущую встречу в рамках группы «Б» с командой Бельгии сборная Россия проиграла со счетом 3:0. Заключительный для России матч групповой стадии Евро-2020 состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Российская сборная встретится с Данией.