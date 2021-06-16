Сборная России победила в матче с Финляндией

Матч состоялся на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. После двух туров российская команда имеет в своем активе три балла. Такое же количество очков и у конкурентов сборной по группе — команд Финляндии и Бельгии. У последней — матч в запасе против Дании, которая после проигрыша финнам в первом туре имеет ноль очков.