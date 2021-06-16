В Воронежской области ужесточили коронавирусные ограничения
Губернатор Воронежской области Александр Гусев отменил ближайшие массовые мероприятия в регионе из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в официальном Telegram-канале местного правительства.
«Глава региона Александр Гусев принял решение отменить в области проведение всех массовых мероприятий, которые планируются в ближайшее время. Исключение — общегородской выпускной в Воронеже. Он пройдет с соблюдением всех мер безопасности, включая тестирование на COVID-19», — сказано в сообщении.
Массовые мероприятия, запланированные на июль и август, пока не отменены. Отмечается, что решение по ним власти примут в ближайшие недели с учетом ситуации в регионе.
По данным департамента здравоохранения региона, в последние недели в Воронежской области фиксируется рост количества вызовов «скорой помощи» из-за температуры и прочих симптомов, не исключающих пневмонию. Пока местное правительство будет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, однако оно изучает опыт других регионов «на предмет результативности такой меры».
По данным оперштаба на 16 мая, за последние сутки в Воронежской области выявили 176 новых случаев коронавируса. Этот показатель рекордный с 18 апреля. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 87 377 жителей региона. Из них 3116 умерли. Среди всех субъектов России Воронежская область занимает седьмое место по количеству граждан с обнаруженным коронавирусом.
Ранее новые ограничения из-за распространения коронавируса ввели власти Хабаровского края, Бурятии и Мурманской области, республики Марий Эл, Вологодской области и Подмосковья. Кроме того, в Москве с 15 по 19 июня действует режим нерабочих дней с сохранением заработной платы для сотрудников. Всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запретили обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Мэр столицы Сергей Собянин также рекомендовал работодателям временно перевести на удаленку 30% сотрудников.