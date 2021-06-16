В Воронежской области ужесточили коронавирусные ограничения

Ранее новые ограничения из-за распространения коронавируса ввели власти Хабаровского края, Бурятии и Мурманской области, республики Марий Эл, Вологодской области и Подмосковья. Кроме того, в Москве с 15 по 19 июня действует режим нерабочих дней с сохранением заработной платы для сотрудников. Всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запретили обслуживать посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Мэр столицы Сергей Собянин также рекомендовал работодателям временно перевести на удаленку 30% сотрудников.