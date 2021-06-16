Путин назвал сознательным шагом возвращение Навального в Россию
Президент России Владимир Путин назвал сознательным шагом возвращение в Россию из Германии основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального. Путин подчеркнул, что Навальный «сознательно шел на то, чтобы быть задержанным».
«По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули (Навального — прим. ред.): первое — человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться, как лицо дважды осужденное к условной мере наказания. Он сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя требования закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию, а как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел», — сказал президент в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.
Президент напомнил, что в 2017 г. Конгресс США принял закон, по которому «объявили Россию своим врагом и противником». «В законодательство США внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического правления в нашей стране, и должны поддерживать политические организации», — рассказал Путин. По его мнению, исходя из данного закона, США будут поддерживать те организации в России, которые занимаются ее «сдерживанием».
«Давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России. Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают. Эти цели Соединенных Штатов заявлены публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики США на российском направлении. Как мы должны к этому относиться? Понятно, что мы должны относиться к этому с настороженностью, но действовать будем исключительно в рамках российского закона», — отметил президент.
Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прибыл в Москву из Берлина, где проходил лечение. Сейчас основатель ФБК отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.