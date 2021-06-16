Путин назвал сознательным шагом возвращение Навального в Россию

«По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули (Навального — прим. ред.): первое — человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться, как лицо дважды осужденное к условной мере наказания. Он сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя требования закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию, а как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел», — сказал президент в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.