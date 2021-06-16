Байден сообщил о катастрофических последствиях для России в случае смерти Навального

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прибыл в Москву из Берлина, где проходил лечение. Сейчас основатель ФБК отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.