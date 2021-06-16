Байден сообщил о катастрофических последствиях для России в случае смерти Навального
Президент США Джо Байден сообщил, что в случае смерти основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального, последствия России будут «катастрофическими».
«Я ясно дал понять (президенту России Владимиру Путину — прим.ред.), что считаю, что последствия (смерти Навального — прим.ред.) будут катастрофическими для России», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.
Ранее Путин во время-пресс-конференции заявил, что возвращение Навального в Россию было «сознательным шагом». Российский лидер подчеркнул, что Навальный «сознательно шел на то, чтобы быть задержанным».
Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прибыл в Москву из Берлина, где проходил лечение. Сейчас основатель ФБК отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.