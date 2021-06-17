Моргенштерн подал в суд на СБУ в связи с запретом на въезд на Украину
Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в Окружной административный суд Киева иск к Службе безопасности Украины (СБУ) в связи с включением его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», – говорится в сообщении. Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Истец просит суд признать противоправными действия СБУ и министерства культуры и информационной политики Украины и отменить решение о включении в черный список. Кроме того, Моргенштерн просит истребовать у СБУ постановление о запрете на его въезд на Украину.
В мае СБУ запретила въезд Моргенштерна на Украину, внеся его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Музыкант попал в список из-за пропаганды насилия, жестокости и употребления наркотиков в своих выступлениях. В конце апреля Моргенштерна внесло в соответствующий список и министерство культуры Украины. Телеканалам страны запрещено транслировать произведения рэпера.