Мировые судьи Москвы приостановили личный прием невакцинированных граждан

«Личный прием граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител», – говорится в сообщении. Граждане могут подать процессуальные документы с помощью почтовой связи или личного кабинета на портале mos-sud.ru. Кроме того, будет временно ограничен доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.