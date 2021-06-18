Мировые судьи Москвы приостановили личный прием невакцинированных граждан
Мировые судьи Москвы приостановили личный прием граждан без сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о наличии антител, сообщил портал единого информационного пространства мировых судей города.
«Личный прием граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител», – говорится в сообщении. Граждане могут подать процессуальные документы с помощью почтовой связи или личного кабинета на портале mos-sud.ru. Кроме того, будет временно ограничен доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.
Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в городских больницах временно будут оказывать плановую помощь только привитым от коронавируса пациентам, за исключением людей с онкологией и заболеваниями крови.
Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря – 8203 случая. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек.