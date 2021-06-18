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Мировые судьи Москвы приостановили личный прием невакцинированных граждан

Ведомости

Мировые судьи Москвы приостановили личный прием граждан без сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о наличии антител, сообщил портал единого информационного пространства мировых судей города.

«Личный прием граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител», – говорится в сообщении. Граждане могут подать процессуальные документы с помощью почтовой связи или личного кабинета на портале mos-sud.ru. Кроме того, будет временно ограничен доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в городских больницах временно будут оказывать плановую помощь только привитым от коронавируса пациентам, за исключением людей с онкологией и заболеваниями крови.

Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря – 8203 случая. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек.

Ранее по теме: В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только привитым пациентам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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