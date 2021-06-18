В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только привитым пациентам
В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только привитым от коронавируса пациентам, за исключением людей с онкологией и заболеваниями крови, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. Пациентов, у которых имеются медицинские противопоказания к прививке, а также те, кому требуется паллиативная помощь, обязательное требование также не коснется.
Ограничения по приему больных без прививки от COVID-19 не будут распространяться на случаи экстренной госпитализации, подчеркнули в Депздраве.
«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера – уже почти 200. В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — пояснили в департаменте.
Сегодня в Москве выявили 9056 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря — 8203 случаев. Общее число жителей города, которые либо перенесли коронавирус, либо болеют им сейчас, достигло 1 269 145 человек.
На прививку от коронавируса в Москве за последние сутки записались почти 42 тыс. жителей, показатель за неделю вырос в четыре раза, сообщила ранее журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в столице стремительно ухудшается. Более того, он отметил, что такая динамика стала «достаточно неожиданной», поскольку власти, наоборот, ожидали снижения количества заражений коронавирусом.
Сегодня глава города продлил действие ограничительных мер до 29 июня. Кроме того, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа.