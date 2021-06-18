В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только привитым пациентам

«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера – уже почти 200. В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — пояснили в департаменте.