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Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы

Ведомости

Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы Евро-2020. Выход из группы С украинской команде гарантировала сборная Словакии, которая уступила испанцам со счетом 0:5.

Согласно регламенту турнира, в 1/8 финала выходят команды, занявшие первые два места в каждой группе, а также четыре сильнейших сборных, занявших третьи места в своих группах.

На данный момент известны команды, занявшие третьи строчки в пяти группах из шести: Швейцария, набравшая четыре очка, Финляндия с тремя очками, Украина — также с тремя, Чехия (4), Финляндия (3). Украина опережает финнов и словаков по разнице забитых и пропущенных голов.

Матчи третьего тура последней группы F состоятся сегодня в 22:00 по московскому времени, между собой встретятся команды Португалии и Франции, а также Германии и Венгрии. От их результатов зависит попадание в плей-офф сборной Финляндии.

Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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