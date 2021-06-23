Сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы
Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы Евро-2020. Выход из группы С украинской команде гарантировала сборная Словакии, которая уступила испанцам со счетом 0:5.
Согласно регламенту турнира, в 1/8 финала выходят команды, занявшие первые два места в каждой группе, а также четыре сильнейших сборных, занявших третьи места в своих группах.
На данный момент известны команды, занявшие третьи строчки в пяти группах из шести: Швейцария, набравшая четыре очка, Финляндия с тремя очками, Украина — также с тремя, Чехия (4), Финляндия (3). Украина опережает финнов и словаков по разнице забитых и пропущенных голов.
Матчи третьего тура последней группы F состоятся сегодня в 22:00 по московскому времени, между собой встретятся команды Португалии и Франции, а также Германии и Венгрии. От их результатов зависит попадание в плей-офф сборной Финляндии.
Сборная России 21 июня проиграла команде Дании со счетом 1:4, заняла четвертое место в группе B и не прошла в плей-офф чемпионата. Россияне проиграли два матча из трех в рамках Евро-2020: еще одно поражение сборной нанесла команда Бельгии со счетом 0:3. В игре против финнов российские игроки победили со счетом 1:0.