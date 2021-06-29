Роспотребнадзор проверит давшее совет по обману ПЦР-теста турагентство

Материалы для согласования проверки будут направлены в прокуратуру края. Проверку видеозаписи также начали полицейские. Ранее NGS24.ru сообщил, что директор красноярского филиала Anex Tour Екатерина Семенова рассказала в сторис в Instagram, что посоветовала одному из своих клиентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус пересдать его, предварительно обработав нос и ротовую полость «Мирамистином». В результате тест оказался отрицательным, и туристы смогли отправиться в Египет.