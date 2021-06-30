Суд продлил арест Сафронову на три месяца по делу о госизмене

Позднее сам адвокат Павлов был задержан после обысков в гостиничном номере в Москве. 30 апреля Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон. По словам Павлова, задержание и последующее предъявление обвинения связано с делом Сафронова. Следствие вменяет ему передачу журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене.