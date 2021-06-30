Суд продлил арест Сафронову на три месяца по делу о госизмене
Мосгорсуд продлил до 7 октября арест бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, передает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на защиту Сафронова.
Срок ареста истекал 7 июля. В этот день исполнится год, как Сафронов помещен в СИЗО «Лефортово».
К сегодняшнему заседанию суда для замены меры пресечения с ареста на личное поручительство защита подготовила 230 ходатайств от журналистов и общественных деятелей. На заседание Лефортовского суда 30 апреля защита просила суд выбрать Сафронову любую меру пресечения, не связанную с арестом. Тогда она предоставила 447 поручительств. 25 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста.
В середине декабря прошлого года «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.
Позднее сам адвокат Павлов был задержан после обысков в гостиничном номере в Москве. 30 апреля Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон. По словам Павлова, задержание и последующее предъявление обвинения связано с делом Сафронова. Следствие вменяет ему передачу журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене.