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Суд продлил арест Сафронову на три месяца по делу о госизмене

Ведомости

Мосгорсуд продлил до 7 октября арест бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» и действующему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, передает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на защиту Сафронова.

Срок ареста истекал 7 июля. В этот день исполнится год, как Сафронов помещен в СИЗО «Лефортово».

К сегодняшнему заседанию суда для замены меры пресечения с ареста на личное поручительство защита подготовила 230 ходатайств от журналистов и общественных деятелей. На заседание Лефортовского суда 30 апреля защита просила суд выбрать Сафронову любую меру пресечения, не связанную с арестом. Тогда она предоставила 447 поручительств. 25 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста.

В середине декабря прошлого года «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное защитником Сафронова Иваном Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.

Позднее сам адвокат Павлов был задержан после обысков в гостиничном номере в Москве. 30 апреля Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст. 310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон. По словам Павлова, задержание и последующее предъявление обвинения связано с делом Сафронова. Следствие вменяет ему передачу журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене. 

Ранее по теме: Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных